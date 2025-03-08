Власти Польши обяжут всех мужчин пройти военную подготовку

Специалисты профильных ведомств ведут работу по введению всеобщей обязательной военной подготовки в Польше, рассказал премьер-министр страны Дональд Туск. Он добавил, что модель будет разработана до конца 2025 года, пишет BBC.

Ранее власти Польши заявили о намерениях повысить оборонные расходы до 4,7% от ВВП, что является самым высоким показателем среди стран НАТО.

«Ведется работа по подготовке широкомасштабной военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше. Женщин тоже, но мы знаем, что война по-прежнему остается преимущественно мужской вотчиной», — отметил Туск.

Глава польского правительства заметил, что необходимо увеличить численность армии с нынешних 200 тыс. человек до 500 тыс., включая резервистов.

Премьер разъяснил, что речь идет об интенсивной подготовке, которая сделает тех, кто не служит в армии, «полноправными и полноценными солдатами во время конфликта». По его словам, реализация этой меры не означает возвращение к обязательной военной службе.

Ранее заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что весной депутаты парламента отправятся на полигоны с тем, чтобы пройти двухдневную военную подготовку.

Польских депутатов отправят на курсы военной подготовки

Чиновник уточнил, что в курс подготовки войдут стрельба, оказание первой помощи и теоретическая часть, касающаяся планирования обороны и бюджета.