Российская армия начала наступление непосредственно на Суджу Курской области, занятую Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Об этом сообщил в Евгений Поддубный.

«Судя по всему в финальную стадию переходит операция по освобождению Курской области», — предположил он.

Ранее в силовых структурах сообщили, что российские войска вступили в бой с элитными штурмовыми подразделениями ВСУ в лесных массивах на юге Суджанского района.

Стало известно о попытке ВСУ вывести бригаду десантников от населенного пункта под Курском

Кроме того, 7 марта военкоры сообщали, что Вооруженные силы России прорвали фронт в районе государственной границы в Курской области. По их данным, за несколько дней российские войска продвинулись более чем на пять километров.