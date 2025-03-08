Страны НАТО пытаются использовать США чтобы продолжить конфликт на Украине за счёт жителей США.

Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил американский военный аналитик, бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США и экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер, передаёт РИА Новости.

«НАТО должна быть оборонительным альянсом, где все защищают друг друга, но сейчас некоторые стран-члены альянса хотят принять Украину и применить статью 5 о защите, а это приведет к ядерной войне», – написал он.

По его словам, США не хотят в этом участвовать и не хотят за это платить. При этом предложение президента Франции Эммануэля Макрона о передаче ядерного оружия странам Европы развязывает руки России и США в наращивании ядерного потенциала, добавил Риттер.

«Между тем в Вашингтоне планировали сокращение ядерного арсенала. Если НАТО в лице Евросоюза строит заговор по продолжению конфликта за счет американцев, зачем нам это надо?», – резюмировал отставной офицер.

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Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Риттер заявил, что Россия продолжит достигать целей специальной военной операции (СВО), несмотря на возможность энергетических санкций со стороны США.