На Украине пожаловались на раздачу повесток беременным

На Украине начали вручать повестки беременным девушкам, а также женщинам старше 50 лет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местные соцсети.

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Один из пользователей в соцсетях пожаловался, что его 57-летней бабушке выписали штраф во время постановки на учет.

Юрист Кристина Дрогозюк из Одессы отметила, что даже нахождение в декрете теперь не освобождает женщин от обязанности обновлять данные в военкомате. Врач Алена Орленко рассказала, что ей пришлось прийти на военно-врачебную комиссию с семимесячным ребенком на руках.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Украинский генерал заявил о необходимости мобилизации с 18 лет

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.