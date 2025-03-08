Турция впервые за девять лет примет участие в учениях Red Flag в США

Турция впервые с 2016 года примет участие в учениях Red Flag в Соединенных Штатах. Приостановка присутствия республики на учениях была связана в том числе с ее выходом из программы по производству истребителей F-35, сообщила турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники.

«Турция решила принять участие в учениях Red Flag, которые организуются в США, после девятилетнего перерыва. Red Flag, одни из самых престижных учений в мире, начнутся в понедельник и закончатся 21 марта», — указано в статье. В данных учениях примут участие пять самолетов F-16 и 73 военнослужащих турецких вооруженных сил.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о желании своей страны участвовать в программе перевооружения Евросоюза, которая в том числе подразумевает резкое увеличение расходов на предприятия военно-промышленного комплекса региона.

Так, политик подчеркнул, что также Анкара хотела бы присоединиться к программам Европы по реконструкции и восстановлению Украины.