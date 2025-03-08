БПЛА пытались атаковать завод КИНЕФ в Ленинградской области

Два БПЛА были уничтожены при отражении атаки на завод КИНЕФ в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

"При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы", – написал он.

ВСУ убили беспилотниками польского наемника, сдавшегося российским военным

Губернатор уточнил, что предприятие атаковали два беспилотника, один из которых был сбит на подлете, а другой – уничтожен над территорией предприятия. По словам Дрозденко, обошлось без жертв.

Ранее, вечером 7 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ ударили шестью реактивными беспилотниками по территории города Стародуб, из-за чего пострадала женщина, получившая осколочные ранения. Кроме того, на территории одного из перерабатывающих предприятий загорелось производственное помещение.