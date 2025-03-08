Киев может в течение двух недель вывести свои войска из Курской области. Об этом в пятницу сообщила газета New York Post со ссылкой на украинских военных.

По их словам, атака на Курскую область имеет "политическое значение", однако влечет за собой несоразмерные потери. Кроме того, эта вылазка перетянула на себя ключевые ресурсы ВСУ, в то время как российские войска продолжают продвигаться вперед.

Стало известно о попытке ВСУ вывести бригаду десантников от населенного пункта под Курском

Массированная атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область началась 6 августа 2024 года. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 64 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.