Военный блогер сообщил о ликвидации командного пункта ВСУ в Сумской области

Ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань» в Сумской области был уничтожен командный пункт 95-й десантно-штурмовой бригады (ДШБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Эксперт отметил, что удар был нанесен 3 марта.

«Ликвидирован офицер управления майор Алексей Костенко», — написал Рожин. Другие подробности военный блогер не привел.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России атаковали украинские системы противовоздушной обороны в Сумской области. Под ударом также оказались склады, операторы дронов и скопления военных Вооруженных сил Украины.