США перестали поставлять Украине снимки с коммерческих спутников

Соединенные Штаты перестали поставлять Украине снимки с коммерческих спутников по распоряжению космической разведки Пентагона. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве.

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"Национальное агентство геопространственной разведки "временно приостановило доступ" к системе, предоставляющей коммерческие спутниковые снимки, закупленные Соединенными Штатами, "в соответствии с директивой администрации о поддержке Украины", - сообщает издание.

Речь идет о доступе к изображениям земной поверхности через систему GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery). При помощи этих данных украинские Вооруженные силы наводили артиллерию и выбирали приоритетные цели для ударов беспилотников.

По данным WP, последствия этого решения Пентагона украинские военнослужащие ощутили на себе моментально. До этого стало известно, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies лишила Украину доступа к своим спутниковым снимкам.