США продолжили передавать на Украину разведданные для оборонительных операций.

«США продолжают делиться оборонительными данными с Украиной», — сообщает Fox News со ссылкой на источники.

При этом, по данным телеканала, США действительно приостановили передачу Киеву информации, которая помогала ВСУ проводить наступательные операции.

Британия даст Киеву необходимые разведданные

Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США приказали аэрокосмической компании Maxar временно прекратить сотрудничество с Украиной.