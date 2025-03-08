Меняйло предупредил об опасности атаки дронов в Северной Осетии

На территории Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности. Об этом заявил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"В республике введен режим беспилотной опасности", - говорится в сообщении, опубликованном в 4:19 по московскому времени. Меняйло подчеркнул, что оперативный штаб работает в усиленном режиме.

Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие. Кроме того, Меняйло рассказал, что аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки самолетов, поскольку введен план "Ковер". Незадолго до этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что во Владикавказе и Грозном ввели временные ограничения на работу аэропортов.

Они связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, отметил он. Кореняко добавил, что безопасность полетов является первоочередной задачей, поэтому экипажи, авиадиспетчеры и все службы аэропорта принимают все необходимые меры для ее обеспечения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".