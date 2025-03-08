Al Jazeera: ЦАХАЛ наносит новые авиаудары по сектору Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с помощью беспилотников наносит новые удары по сектору Газа.
Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
«Израильская армия обстреляла дома жителей района Эль-Туффа в городе Газа и на севере анклава», — говорится в материале.
По данным телеканала, ЦАХАЛ сообщает, что ВВС Израиля наносят удары по радикалам.
Информация о погибших и пострадавших не приводится.
Ранее ВВС Израиля нанесли удары по военному объекту в Сирии.