ЦАХАЛ наносит новые авиаудары по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с помощью беспилотников наносит новые удары по сектору Газа.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Израильская армия обстреляла дома жителей района Эль-Туффа в городе Газа и на севере анклава», — говорится в материале.

По данным телеканала, ЦАХАЛ сообщает, что ВВС Израиля наносят удары по радикалам.

Информация о погибших и пострадавших не приводится.

Ранее ВВС Израиля нанесли удары по военному объекту в Сирии.