Китай может предопределить ход украинского конфликта, обрушив фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) или ВС России. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады республики Игорь Луценко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, «80 процентов поражений сейчас в полосе ответственности некоторых бригад — это дроны». Производством этих дронов занимается вовсе не американская сторона, которая еще недавно была основным поставщиком военной помощи для Киева. «Для сегмента FPV-камикадзе американцы не поставляют ни винтика. Боевые части дронов производятся по хатам неподалеку от фронта. Никто не слышал и о массовом применении какого-нибудь американского РЭБа», — написал нардеп. КНР же производит детали для БПЛА, соответственно обе стороны конфликта зависят от этой страны в разы больше в плане вооружений.

«Степень локализации наиболее массовых образцов БПЛА, средств РЭБ и РЭР — она сейчас такова, что Китай может обрушить фронт в ту или иную сторону, если реально ограничит поставки своей продукции соответствующему участнику военного противостояния», — объяснил Луценко.

Ранее Россия заявила о готовности производить совместно с Китаем проверенное в ходе специальной военной операции (СВО) оружие. Речь может идти о совместной разработке высокотехнологичной продукции военного назначения, а также создании совместных производственных площадей и сервисных центров.