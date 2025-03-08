Режим беспилотной опасности объявлен на Ставрополье

На территории Ставропольского края объявлен режим беспилотной опасности, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров. "На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", - написал губернатор.

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Он призвал местных жителей по возможности оставаться дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях с несущими стенами. До этого Минобороны РФ сообщало, что над территорией России вечером уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Дроны были сбиты в период с 20:15 до 22:45 по московскому времени.

Для их ликвидации задействовали дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в ведомстве. Больше всего беспилотников было уничтожено над Краснодарским краем — 21. Кроме того, девять дронов сбили над Брянской областью, четыре — над Ростовской, два — над Белгородской и один — над Курской.