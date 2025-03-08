Вооруженные силы (ВС) России продолжают сжимать кольцо вокруг Суджи Курской области, наращивая огневой контроль над маршрутами снабжения украинской армии. Об этом сообщил военкор телеканала Russia Today (RT) Саргон Хадая.

«Проблемы противника усугубились после того, как российские войска освободили село Свердликово», — подчеркнул Хадая.

По словам военкора, огневой контроль над участком позволяет ежедневно уничтожать десятки единиц западной техники.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие взорвали три моста в районе Суджи, значительно осложнив противнику маневрирование между группировками. Как сообщил военный блогер Юрий Подоляка, ВСУ оказались буквально разрезаны на две части.