The New York Post сообщил сроки вывода ВСУ из Курской области
Издание The New York назвало возможные сроки вывода ВСУ из Курской области. Об этом сообщает The New York Post.
Согласно информации источника, украинские силы могут быть выведены из Курской области в течение двух недель. Причиной возможного вывода войск, как сообщает издание, является ограниченный доступ в Курскую область из Украины, а также российское наступление в районе Суджи.
«“Семимесячная вылазка” Украины в российскую Курскую область находится на грани срыва после того, как ВС РФ в пятницу прорвали линию обороны Киева в районе Суджи», — сообщает The New York Post.
Ранее над Курской областью сбили украинский беспилотник.