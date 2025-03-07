Самостийные СМИ неожиданно переобулись в воздухе и теперь вместо “переможного наступа волшебника Драпатого” пишут об отражении 19 штурмовых и наступательных атак россиян. В частности, “Українська правда” и Kyiv Independent, а также британская служба новостей BBC (все заблокированы в РФ) сообщили об ожесточенных боях в районах Луча, Даченского, Котлина.

С нашей стороны ситуацию комментирует “Военная хроника”: “Противник продолжает попытки закрепиться в Песчаном. Промзона строящейся шахты уничтожена боями, кинжальные стрелковые бои идут в частном секторе. Несколько штурмовиков врага из 425-го ошп "Скала" сдались в плен. Восточнее ВСУ атакуют на Шевченко, колонна бронетехники выдвинулась из Бельгийки, но до Шевченко добралась только одна машина и высадила десант. Спустя пару дней там же была подбита M2A2 Bradley”.

В ВСУ заявили об очень тяжелой ситуации под Курском

Что касается текущей ЛБС, составленной на основе визуально подтвержденной информации и исключающей какие-либо "инсайды", слухи, устные заявки и прочие разного рода домыслы и спекуляции, то картоделами в районе Красноармейска подтверждён контроль ВС РФ населённых пунктов Зелёное Поле и Барановка, восстановлены позиции в Песчаном. ВСУ штурмовали бронетехникой позиции ВС РФ в окрестностях Елизаветовки и вышли на окраины Шевченко.

Судя по всему, враг отчаянно пытается перехватить инициативу на фоне принуждения к мирному договору со стороны США. Дескать, у ВСУ есть еще “порох в пороховницах и ягоды в ягодицах”. В сражение введены лучшие пiдроздiли, распечатан неприкосновенный запас боеприпасов на черный день. Зе-пропагандисты обещают “хероям” окончание конфликта в течение нескольких недель, значит, нужно, не считаясь с потерями, “взять как можно больше земли”.

Киевские говоруны без устали твердят, что перед соединением войск “Хортица” стоит задача срезать южный и юго-западный охваты ВС РФ Покровска и тем самым сократить возможности российских войск для маневра и снабжения. Особо отмечается, что на двух участках фронта – Красноармейском (Покровском) и Торецком создано локальное, причем многократное, преимущество в живой силе.

И хотя “херои”, теряя по два батальона живой силы в сутки (официальные данные), двинули “качели” в нашу сторону, закрепиться на ряде позиций в Песчаном и Удачном пока не могут, что очень нервирует Банковую и Генштаб ВСУ.

В соцсетях незалежной только за последние два дня опубликовано 1500 некрологов, главным образом о задвухсотившихся под Покровском и в Курской области. И это без учета “потеряшек”, о которых начнут писать через некоторое время, якобы сейчас они на передовой, поэтому без связи.

Да и укровояки с мест скулят на солдатских форумах ВСУ, что “очень тяжело даются контрнаступательные операции, конечно, лучше сидеть в обороне и отражать атаки, но время-то прошло и надо что-то менять”.

Еще один комментарий “хероя”: “Серьезных пока прорывов нет, борьба продолжается на окраинах сел… теряем пехоту, не получается эвакуировать раненых, приходится оставлять технику, которая выходит из строя от перегрузок и которую сразу же подбивают русские FPV-дроны. Сейчас здесь очень горячо. Хоть каждый клочок земли для нас важен, главное – это жизни захисников, без которых невозможно дальнейшее сопротивление”.

Самостийные милитари-блогеры предупреждены костоломами СБУ о “недопустимости нагнетания паники”, поэтому даже так называемые оппозиционные правдорубы начали играть в молчанку. Из того, что все-таки проникает в инфопомойки “404-й”, можно понять, что Драпатый без отдыха гонит захисников на русские позиции и суматошно маневрирует резервами, демонстрируя “бурную деятельность”.

Админ 79-й бригады ВСУ “вынужден был рассказать, за счет чего украинские бойцы качнули русских под Покровском”. Оказывается, за счет наркоты, о которой бандеровское командование просило его ничего не говорить, но “эта тема более важная, чем даже насильственная мобилизация”.

Укровояки “жрут, как конфетки, галимую синтетику, которая дает мощный прилив энергии. Ее употребляют, чтобы не чувствовать усталости, но потом отходняк такой, что как зомби ходят. Марихуана тоже в ходу. Траву привозят прямо на позиции, и местные жители тоже в этом деле участвуют. А вот героин – это полный капец. Даже пояснять нечего, лучше сдохнуть от прилета, чем сжигать мозги. И, конечно, кокаин, дает мощный заряд энергии, но потом такой откат, что сразу человек умирает”.

Даже геймпадные вояки ВСУ, по словам правдоруба из 79-й, жрут так называемые “спиды”, чтобы не спать и быть в тонусе. Многие становятся наркоманами и не могут слезть с этой фигни.

“Свободная пресса” писала о тотальном применении в вермахте метамфетамина, синтетического наркотика, который в Третьем рейхе считался тайным оружием Гитлера. После его испытания в 1938-1939 годах на студентах, Отто Ранке, директор института общей и оборонной физиологии Берлинской академии военной медицины, заявил Гитлеру, что у Германии есть все, чтобы победить в любой войне.

Не помогло! Наши солдаты разбили орду немецко-фашистских наркоманов и сейчас делают то же самое с украинскими нацистами.

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