В ВСУ заявили об очень тяжелой ситуации под Курском
Боец вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Карякин заявил, что украинская армия оказалась в очень тяжелой ситуации в Курской области. Об этом военный высказался в Telegram-канале.
По его словам, в результате российского наступления у ВСУ возникли проблемы с логистикой, которую можно назвать еле живой, если не мертвой.
Украинский военный добавил, что у ВСУ возникают проблемы с подвозом боеприпасов и провизии, эвакуацией раненых и подвозом дополнительного личного состава.
Военные коммуникации осложняет и кратно возросшая эффективность расчетов беспилотников ВС РФ.
Ранее военблогер Михаил Звинчук сообщил о признаках возможной подготовки вторжения ВСУ в Крым.