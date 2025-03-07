В ВСУ заявили об очень тяжелой ситуации под Курском

Боец вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Карякин заявил, что украинская армия оказалась в очень тяжелой ситуации в Курской области. Об этом военный высказался в Telegram-канале.

По его словам, в результате российского наступления у ВСУ возникли проблемы с логистикой, которую можно назвать еле живой, если не мертвой.

Украинский военный добавил, что у ВСУ возникают проблемы с подвозом боеприпасов и провизии, эвакуацией раненых и подвозом дополнительного личного состава.

Военные коммуникации осложняет и кратно возросшая эффективность расчетов беспилотников ВС РФ.

Ранее военблогер Михаил Звинчук сообщил о признаках возможной подготовки вторжения ВСУ в Крым.