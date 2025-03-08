Средства ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской и Курской областями

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два - над Курской. Об этом сообщили в Минобороны России. "Восьмого марта с 15:30 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников: три БПЛА - над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Курской области", — сообщили в ведомстве. Информации о разрушениях в результате украинских атак не поступало. В этот же день четыре беспилотника были сбиты над Воронежской областью. О пострадавших не сообщалось. Вечером 7 марта над территорией России уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны были сбиты в период с 20:15 до 22:45. Для их ликвидации задействовали дежурные средства ПВО, отметили в ведомстве. Больше всего беспилотников уничтожили над Краснодарским краем — 21.