Киев перебросил взвод из дезертиров к водохранилищу в Харьковской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило взвод из мобилизованных и дезертиров к Оскольскому водохранилищу в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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Собеседник агентства уточнил, что взвод прибыл в населенный пункт Новоплатоновка, который расположен примерно в 14 километрах от Оскольского водохранилища.

«Большую часть из них составляют мобилизованные граждане, которые прошли обучение на одном из полигонов центральной части Украины. Также в их рядах есть те, кто имеет боевой опыт, но ранее самовольно оставлял позиции», — рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Военный эксперт добавил, что прибывшему взводу украинской армии предстоит в течении месяца нести службу на Богуславском участке, после чего их должны ротировать.

4 марта военный эксперт сообщил, что российские войска прорвали оборону ВСУ у населенного пункта Загрызово в Харьковской области и продвинулись почти на километр вдоль Оскольского водохранилища.

Также Марочко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины с начала недели наращивает численность армии в Северске Донецкой народной республики.