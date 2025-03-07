Президент Польши предложил увеличить расходы на оборону

Президент Польши Анджей Дуда направил в сейм законопроект о внесении поправок в конституцию страны, обязывающих выделять не менее 4% ВВП на оборону ежегодно.

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Об этом сообщает РИА Новости.

«Я решил подготовить и передал спикеру сейма поправку в конституцию, которая устанавливает как минимум 4% ВВП в год на оборону в Польше», — отметил глава государства.

По словам Дуды, эта конституционная поправка призвана гарантировать устойчивое финансирование оборонного сектора и укрепить национальную безопасность Польши.

В конце февраля глава британского правительства Кир Стармер заявил, что расходы на оборону королевства повысятся до 2,5% от ВВП к 2027 году. По словам премьера, данное увеличение бюджетных средств на оборону станет самым большим в истории страны со времен окончания холодной войны.

До этого датский кабмин согласовал с парламентскими фракциями повышение расходов на оборону. Отмечается, что до 2033 года власти выделят дополнительные 120 млрд крон ($16,83 млрд).