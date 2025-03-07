В МИД оценили возможность передачи ядерного оружия Франции другим странам

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что власти Франции могут разместить своё ядерное оружие в других европейских государствах.

Он рассказал об этом в эфире телеканала «Россия 24».

Ульянов ответил на вопрос о том, может ли Франция передать свой ядерный арсенал другой стране.

«Нет, передавать она точно не может. Это запрещено договором о нераспространении. Разместить — да, это возможно», — заявил дипломат.

Ранее он выразил мнение, что никто не позволит Германии обзавестись ядерным оружием.