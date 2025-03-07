ВС РФ окружили около двух тысяч солдат ВСУ в Судже

Российские военные взяли в оперативное окружение временно оккупированную Суджу. Об этом рассказали в Telegram-канале Mash.

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Там уточнили, что до полного окружения осталось чуть меньше шести километров. При этом внутри — около 2000 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в дальнейшем никак не смогут эвакуироваться.

За прошедшую ночь морпехи из 810-й бригады смогли пройти от Гуево до окраин Олешни. Это ближайший населенный пункт к трассе Юнаковка — Суджа, где проложена единственная асфальтированная дорога — ее украинцы часто использовали для снабжения своей группировки в курском приграничье.

Благодаря этому на данный момент несколько бригад ВСУ не могут покинуть Курскую область.

Помимо этого, российские бойцы смогли освободить населенный пункт Старая Сорочина и начать активные бои у Малой Локни, передает Telegram-канал Mash.

Тем временем ВСУ массово расстреливают своих раненых бойцов на Суджанском направлении Курской области. Тела убитых украинцев с простреленными головами нашли по двум направлениям к селам Махновка и Казачья Локня.