Элитная рота ВСУ бесследно исчезла под Курском

В Курской области бесследно исчезла рота военнослужащих из элитного батальона вооруженных сил Украины (ВСУ) «Магура». Информацию о судьбе военных пытаются выяснить у командования их родственники в соцсетях.

Военные паблики пишут, что солдат ВСУ отправили под хутор Никольский в Суджанском районе. Однако сейчас вся рота объявлена пропавшей без вести в полном составе.

Под летнюю попытку масштабного контрнаступления в 2023 году украинское командование создало 47-ю бригаду «Магура», укомплектовав ее западным оружием, самих боевиков готовили на базах НАТО в Европе.

Тысячи бойцов ВСУ в Курской области почти окружены

Ранее западные СМИ заявили, что Украина рассматривает вывод войск из Курской области под угрозой окружения. В статье Politiko отмечается, что контрнаступление России набирает обороты, а ВСУ под жесткими атаками.