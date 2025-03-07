Появились подробности о ночном ударе ВС РФ по объектам ВПК Украины

В ночь на 7 марта Вооруженные силы России нанесли групповой удар по газо-энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, уточнили в ведомстве.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», - подчеркнули в Минобороны России.

Ранее в Минобороны отчитались о нанесении удара по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Для этого также использовалось высокоточное оружие.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года. Целями атаки являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом в Минобороны неоднократно отмечали, что не наносят удары по мирному населению.