Воздушные силы Украины заявили о первом применении французских истребителей Mirage, которые Франция ранее передала Киеву.

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Об этом стало известно в пятницу, 7 марта.

— Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении атаки, — цитирует пресс-службу Воздушных сил противника РИА Новости.

Власти Киева постепенно начинают переходить на европейскую военную технику, хотя ранее в их арсенале была преимущественно американская. Причиной стало то, что США официально приостановили поставки военной помощи Украине.

Помимо этого, в Вашингтоне решили отключить Киеву системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных установок HIMARS.

При этом в самой администрации американского лидера Дональда Трампа уверены, что временная остановка помощи Украине может быть относительно недолгой, если в Киеве примут решение пойти на уступки.