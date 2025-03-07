Польских депутатов отправят на курсы военной подготовки

Депутаты Сейма (нижней палаты польского парламента) смогут пройти двухдневные курсы военной подготовки.

Об этом сообщил газете Super Express замглавы Минобороны республики Цезарий Томчик.

"Мы хотим, чтобы каждый парламентарий мог пройти двухдневную военную подготовку", - заявил Томчик. "Она включает в себя стрельбу, оказание первой помощи, а также теоретическую часть, посвященную планированию обороны и бюджета", - добавил он, отметив, что прохождение курса будет добровольным. Его организацией займется Академия военного искусства в Варшаве, уточнил представитель оборонного ведомства.

Минобороны Польши последнее время активно реализует инициативы по военной подготовке для населения. В 2024 году появились программы "Образование с армией" для школьников, "Каникулы с армией" для молодых людей, желающих пройти сборы, а также "Выходные с армией" и "Тренируйся с армией" для всех поляков.