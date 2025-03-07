Польских депутатов отправят на курсы военной подготовки

Депутаты Сейма (нижней палаты польского парламента) смогут пройти двухдневные курсы военной подготовки.

Польских депутатов отправят на курсы военной подготовки
© РИА Новости

Об этом сообщил газете Super Express замглавы Минобороны республики Цезарий Томчик.

"Мы хотим, чтобы каждый парламентарий мог пройти двухдневную военную подготовку", - заявил Томчик. "Она включает в себя стрельбу, оказание первой помощи, а также теоретическую часть, посвященную планированию обороны и бюджета", - добавил он, отметив, что прохождение курса будет добровольным. Его организацией займется Академия военного искусства в Варшаве, уточнил представитель оборонного ведомства.

Минобороны Польши последнее время активно реализует инициативы по военной подготовке для населения. В 2024 году появились программы "Образование с армией" для школьников, "Каникулы с армией" для молодых людей, желающих пройти сборы, а также "Выходные с армией" и "Тренируйся с армией" для всех поляков.

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