В ВСУ назначили советника по гендерным вопросам

Экс-советник по гендерным вопросам командования Сухопутных войск Оксана Григорьева, как заявили в украинском Генштабе, назначена на такую же должность уже в ВСУ.

Теперь она будет разрабатывать и реализовывать комплексную гендерную стратегию, а также обеспечивать координацию между родами войск и министерства обороны Украины, говорится в сообщении. Внедрение гендерной политики, как уточняется, является одним из условий вступления Украины в ЕС и НАТО.

Известно, что Григорьева занималась общественной деятельностью, она бывший советник по гендерным вопросам командования Сухопутных войск украинской армии.