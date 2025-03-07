Российский боец рассказал о пережитом в плену «Азова»*

Боец ВС РФ с позывным "Румяный" сообщил о том, что он пережил, находясь в плену у бойцов украинского националистического батальона «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Видео с рассказом российского военнослужащего в своем телеграм-канале опубликовал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

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По информации военного, в плену его и других солдат российской армии постоянно били. При этом «азовцы» не скрывали своей ненависти к русским, говорили об «украинском» Крыме, а также «хвастались» Майданом, поделился подробностями "Румяный".

По словам бойца, многие из них были открытыми нацистами и признавались в любви к лидеру фашистской Германии Адольфу Гитлеру. Один из украинских боевиков показывал российскому военнослужащему тату орла со свастикой, заявляя, что каждый день читает "Майн Кампф" (признана в РФ экстремистским материалом) и гордится этим. «Азовцы» считают себя истинными арийцами, отметил "Румяный".