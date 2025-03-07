Британия допустила участие своих истребителей в обороне Украины

Великобритания допускает участие своих истребителей в обеспечении нужд ПВО на западе Украины, пишет inews.

© Московский Комсомолец

Ранее газета Guardian опубликовала документ инициативы SkyShield ("Небесный щит"), в котором западные военные выступили с предложением использовать самолеты Европейского союза для обеспечения ПВО западной части Украины.

По информации издания, на вопрос, готова ли британская сторона выделить свои истребители для реализации соответствующего плана, в офисе премьер-министра заявили, что отказываются обсуждать будущие решения, но сделают все возможное для поддержки бывшей советской республики и обеспечения ей максимально сильной позиции.