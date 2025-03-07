Одним из недавних самых «ярких» прилетов стал удар российским «Искандером» по гостинице с иностранными наемниками в Кривом Роге, заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. По его словам, подобные места обычно используются для размещения ценных специалистов, иностранных кураторов или офицерского состава.

Минобороны России данную информацию не комментировало.

Если туда прилетело и вокруг этого здания есть суета, то, значит, уважаемые люди получили билеты к Бандере, — отметил Шлепченко.

Он объяснил, что для менее привилегированных подразделений обычно выбирают более доступные объекты размещения: ангары, сельскохозяйственные постройки, фермы, комплексы или пионерские лагеря. А вот в гостиницах, расположенных в черте города, обычно проживает украинская элита, добавил эксперт.