Российский «Искандер» ударил по «уважаемым людям» в Кривом Роге

Одним из недавних самых «ярких» прилетов стал удар российским «Искандером» по гостинице с иностранными наемниками в Кривом Роге, заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. По его словам, подобные места обычно используются для размещения ценных специалистов, иностранных кураторов или офицерского состава.

Российский «Искандер» ударил по «уважаемым людям» в Кривом Роге
© РИА Новости

Минобороны России данную информацию не комментировало.

Если туда прилетело и вокруг этого здания есть суета, то, значит, уважаемые люди получили билеты к Бандере, — отметил Шлепченко.

Он объяснил, что для менее привилегированных подразделений обычно выбирают более доступные объекты размещения: ангары, сельскохозяйственные постройки, фермы, комплексы или пионерские лагеря. А вот в гостиницах, расположенных в черте города, обычно проживает украинская элита, добавил эксперт.

Военные новости
Минобороны России