Канада сделала дерзкое военное заявление

Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе, проинформировали в министерстве обороны страны.

Глава военного ведомства Билл Блэр объявил Икалуит, Инувик, а также Йеллоунайф местами размещения северных центров оперативной поддержки. Таким образом, это увеличит «присутствие и оперативность» канадских ВС в Арктике и на Севере, подтвердили в сообщении.

Канада в течение 20 лет в рамках «обновленной концепции обороны» собирается инвестировать 2,67 млрд канадских долларов в "создание сети северных центров". Эти центры состоят из взлетно-посадочных полос (ВПП), объектов материально-технического обеспечения и оборудования.

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Инициатива, как отмечается, «представляет собой новый подход» к обороне и боевой устойчивости в Арктике и на Севере.