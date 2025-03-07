Польша подняла авиацию в воздух из-за России

Польша подняла авиацию в воздух из-за якобы активности России на Украине. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) республики в социальной сети X.

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Как утверждается в публикации, в связи с российской операцией на территории Украины в польском «воздушном пространстве начала действовать военная авиация» страны и ее союзников.

Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, находящихся на границе с «уязвимыми районами», говорится в сообщении.

«Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — указали в командовании.

Ранее стало известно, что в украинском Тернополе после ракетного удара загорелось газохранилище. Военкоры тем временем сообщают о продолжающемся налете на Украине. Во всех областях государства была объявлена воздушная тревога.