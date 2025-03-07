На Украине заявили о повреждении энергетической и газовой инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры получил повреждения после взрывов в Тернопольской области на западе Украины, в этой связи возможны ограничения подачи газа. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Негода.

По его словам, после взрывов поврежден "критический промышленный объект".

"Возможны ограничения с подачей газа, - написал он в Telegram-канале. - Соответствующие службы устраняют последствия".

Ночью сообщалось о серии взрывов в Тернополе. После этого город был частично обесточен, в нем возник сильный пожар.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на фоне масштабной воздушной тревоги заявил о повреждениях энергетической и газовой инфраструктуры, однако деталей не приводил.