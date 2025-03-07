ВСУ при отступлении из Новогродовки минировали квартиры

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из оккупированной Новогродовки в Донецкой народной республике (ДНР) минировали квартиры и места с продуктами питания. Об этом в интервью РИА Новости сообщила беженка Елена Махатенко.

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"Мы даже видели квартиры, в которых стояли растяжки. Войдете, значит, подорветесь. Или приманивали – здесь, допустим, еда или еще что-то, но растяжка уже стояла", - заявила она.

По словам Махатенко, многие люди заходили в заминированное жилье, чтобы искать продукты. О том, подрывалось ли мирное население на минах, неизвестно.

До этого женщина сообщила, что видела немцев в военной форме на территории Новогродовки летом 2024 года. О том, к каким войскам относились немецкие военнослужащие, неизвестно. На данный момент этот вопрос изучают сотрудники Следственного комитета (СК) России. Махатенко отметила, что немцы укреплялись на позициях или просто проезжали мимо.