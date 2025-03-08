ПВО отразила атаку БПЛА на российский регион

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в двух районах Ростовской области. Об отражении атаки беспилотников сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

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«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. По предварительным данным пострадавших и разрушений на земле нет», — написал врио губернатора.

Ранее сообщалось, что 7 марта около 9 часов вечера десятки взрывов прозвучали в городе Стародуб. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что после падения обломков пораженного БПЛА начался пожар в районе консервного завода.

Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил атаку беспилотников.