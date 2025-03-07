Боевые беспилотники ВВС США получили новое обозначение

Боевые беспилотники Военно-воздушных сил (ВВС) США начали получать новые обозначения. Об этом сообщает издание Defense News.

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Новые обозначения получили беспилотные истребители General Atomics YFQ-42A и Anduril YFQ-44A. В правилах ВВС США буквой F обозначать истребители, Q — беспилотники и Y — прототипы аппаратов.

В публикации отмечается, что в перспективе эти ведомые аппараты будут действовать в связке с ведущими пилотируемыми истребителями, например, F-35 или, возможно, будущим боевым самолетом, создаваемым в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

Ранее журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на директора по проектированию, интеграции и военным играм ВВС генерал-майора Джозефа Д. Канкеля сообщил, что операции с участием истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы NGAD в интересах ВВС США, выглядят принципиально иначе, чем без него.