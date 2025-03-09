Экс-офицер разведки США Скотт Риттер выразил мнение, что, несмотря на полное вовлечение командных и разведывательных структур НАТО и США в конфликт России и Украины, преимущество на поле боя всегда остаётся за Москвой.

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«Даже с учётом того, что США и НАТО в полной мере задействовали силы командования, управления, коммуникаций и разведки для поддержки украинского опосредованного конфликта, Россия смогла достичь и поддерживать своё господство на поле боя всё это время», — написал он в соцсети Х.

По словам Риттера, это должно стать уроком для тех, кто в Европе предлагает прямое столкновение между НАТО и Россией.

Ранее Риттер заявил, что Россия подготовилась к отражению американских санкций. Кроме того, он выразил предположение, что НАТО строит заговор по продолжению конфликта за счёт Вашингтона.