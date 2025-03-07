Решение США по разведданным обошло стороной немецкие системы Киева

Решение США перестать делиться разведывательными данными с Украиной, в том числе координатами для нацеливания ракетных установок HIMARS, не повлияло на эффективность систем вооружения, переданных Киеву Германией. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

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Как рассказали собеседники издания, системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot оснащены высокочувствительными радарами для обнаружения потенциальных угроз и по-прежнему способны перехватывать приближающиеся ракеты и беспилотники.

Издание также отмечает, что министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что Европа «в значительной степени» компенсирует помощь, недополученную Киевом от США.

5 марта стало известно, что США перестали передавать Украине разведданные для ударов вглубь России. При этом уточнялось, что Вашингтон продолжает делиться информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.