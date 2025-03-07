На Западе указали на изменение позиции НАТО по атакам на Россию

Запад перестал отрицать свою причастность к атакам на территорию России. На это Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

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Так он прокомментировал статью британского издания Daily Mail о том, что ракеты Storm Shadow стали бесполезными после отказа США передавать Украине разведывательную информацию.

«Получается, что мы больше не отрицаем прямую вовлеченность НАТО в атаки на российскую территорию?» — задался он вопросом.

5 марта стало известно, что США перестали передавать Украине разведданные для ударов вглубь России. При этом уточнялось, что Вашингтон продолжает делиться информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.