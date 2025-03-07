Телефон спас жизнь российскому бойцу

Мобильный телефон спас российского военнослужащего от пули. Об этом в своем Первого канала Дмитрий Кулько.

Отмечается, что в кармане военного также была икона. Российский боец продемонстрировал пробитую куртку и устройство, на разбитом экране которого можно заметить место от пули.

Ранее нательный крест спас жизнь участнику специальной военной операции (СВО). Сообщается, что российские бойцы попали под обстрел и были вынуждены отступать. После поверки командир недосчитался одного человека — командира штабной машины. Когда его нашли, солдат стоял на коленях и плакал. Военнослужащий держал в руках деревянный крест, в котором застряла пуля от снайперской винтовки.