В Европе придумали план по защите неба Украины

В Евросоюзе (ЕС) разработали план по защите неба Украины от российских ракетных атак. Об этом пишет Guardian.

По задумке, программа «Небесный щит» заключается в отправке на Украину 120 истребителей, которые будут патрулировать территорию страны на отдалении от линии боевого соприкосновения. Их задачей станет перехват крылатых ракет и беспилотников, летящих на объекты критической инфраструктуры.

Издание отмечает, что план рассчитан на реализацию силами ЕС, отдельно от НАТО.