Дуда объяснил, почему Польша не может передать Украине МиГ-29

Польша не может передать Украине вторую эскадрилью МиГ-29, потому что все еще ожидает от союзников по НАТО замену истребителей. Об этом сообщил президент республики Анджей Дуда, передает ТАСС.

Он отметил, что ранее Польша уже передала Украине 14 самолетов МиГ-29. Главным условием для их передачи было то, что союзники по НАТО предоставят республике их замену и теперь, когда «осталась последняя группа — Варшава должна сохранить равновесие и решить вопрос с защитой польского неба», добавил Дуда.

«Если случится так, что союзники передадут нам самолеты, которые заменят в противовоздушной обороне те самые МиГ-29, то я считаю, что слово надо сдержать, как мы обещали Владимиру Зеленскому, и эти самолеты передать Украине», — сказал он во время выступления по итогам переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте.

Дуда назвал условие отправки европейских миротворцев на Украину

Ранее Дуда допустил отправку европейских миротворцев на Украину только при согласии обеих сторон конфликта.