Залужный «обвинил» Зеленского в тирании

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный фактически обвинил украинского президента Владимира Зеленского в тирании.

Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Это не значит, что [Россия] не может отлавливать людей и силой отправлять их на фронт. Может. Но это тирания», — сказал он.

Экс-главком ВСУ порассуждал о том, каким образом российское руководство в будущем сможет пополнить свои вооруженные силы. Канал подчеркивает, что отловом людей сейчас занимаются на Украине, тем самым Залужный «хитро» раскритиковал действия Зеленского.

Залужный заявил о критических потерях ВСУ

Ранее Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка.