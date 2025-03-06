Взрывы прогремели в Одессе

Взрыв прогремел в Одессе. Об этом в четверг, 6 марта сообщило украинское издание «Страна.ua».

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— Сообщают о взрыве в Одессе, — цитирует сообщение издания РИА Новости.

Накануне в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, прогремели взрывы.

5 марта стало известно, что ВС РФ установили контроль более чем над 60 процентами населенного пункта Журавки в Сумской области. Это ключевой этап операции, направленной на перерезание трассы снабжения украинских войск в Курской области.

Бойцы Вооруженных сил РФ ранее нанесли удар по украинскому военному полигону Новомосковский при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

По данным Минобороны России, за январь текущего года в зоне проведения спецоперации погибли около 44 тысяч украинских военнослужащих. А в конце января в ведомстве рассказали, что ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ за последние полгода составили почти 50 тысяч человек или выше.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в результате удара «Искандера» по украинскому полигону были ликвидированы около 150 военных, в том числе 30 иностранных инструкторов.