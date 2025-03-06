Дуда назвал условие отправки европейских миротворцев на Украину

Президент Польши Анджей Дуда допустил отправку европейских миротворцев на Украину. Он уточнил, что направление контингентов возможно только при согласии обеих сторон конфликта, пишет «Интерфакс».

Журналисты заметили, что главы государств и правительств западных стран обсуждают тему отправки регулярных частей на Украину с февраля 2024 года. Вместе с тем, им не удалось прийти к консенсусу по этому вопросу.

«Мы могли бы обсудить отправку миротворцев, я уже слышал такие предложения ранее», — пояснил Дуда.

Польский президент подчеркнул, что обе стороны должны согласиться на ввод войск ряда иностранных государств.

Президент Польши призвал Зеленского к спокойным переговорам с США

По его словам, после завершения конфликта может возникнуть потребность в размещении миротворческих сил и сил оперативного контроля на границе Украины с Россией. Вместе с тем, уточнил он, такие меры не являются «абсолютно обязательными».