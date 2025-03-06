Вооруженные формирования, поддерживающие бывшего президента Сирии Башара Асада, атаковали контрольно-пропускной пункт сил безопасности новых сирийских властей в окрестностях города Джебла, недалеко от которого расположена российская авиабаза Хмеймим. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его сведениям, группа сторонников Асада совершила нападение на один из блокпостов управления государственной безопасности новой сирийской администрации. Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. В конце января 2025 года новые сирийские власти объявили, что лидер группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (признана террористической и запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа будет исполнять обязанности президента страны в течение переходного периода.

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Решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 г. организация "Хайят Тахрир аш-Шам" признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.