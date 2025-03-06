Алаудинов пригрозил европейским странам всеобщей мобилизацией в России

Если в России возникнет вопрос о мобилизации, Европу можно поставить в такую ситуацию, из которой ей будет очень трудно выйти. С таким заявлением в четверг, 6 марта, выступил заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командующий подразделением «Ахмат».

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По его мнению, противники России должны бояться армии численностью в несколько миллионов человек.

Генерал-лейтенант уверен, что Россия может одержать победу в любой ситуации. Алаудинов выразил сомнения, чем европейские войска численностью в 20-30 тысяч человек будут эффективнее украинцев, с которыми Россия уже сталкивалась.

— Надо думать уже: если встанет такая ситуация о всеобщей мобилизации, собрать армию хотя бы в пару миллионов — поставим [врагов] в такую позу, из которой они уже никогда не выйдут, — написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

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Ранее Алаудинов выступил с новыми прогнозами окончания спецоперации — по мнению генерал-лейтенанта, российские военные будут использовать все виды вооружения, Европа пойдет на любые условия ради окончания спецоперации на Украине, а блок НАТО развалится.