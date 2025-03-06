Бронемашина с "супермангалом" выдержала попадания ПТУР и FPV-дронов

В Telegram-канале "Уголок Ситха" размещено видео, демонстрирующее гусеничную бронемашину неизвестной модели с "супер-мангалом".

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Сообщается, что этот образец в ходе применения на линии боевого соприкосновения уже выдержал попадание вражеской противотанковой ракеты, а также удары нескольких дронов-камикадзе.

Защитные экраны, усиленные сетками, установлены в передней части и по бортам. В корме видны полосы из резиновой транспортерной ленты.

Для того, чтобы нейтрализовывать минную грозу, также имеется самодельный трал, а вверху смонтирована система радиоэлектронной борьбы.

Как предполагают эксперты, платформой для этой боевой самоделки могло стать многоцелевое гусеничное шасси с универсальным корпусом МТ-Лбу, массово применяющееся в частях и подразделениях Российской армии.