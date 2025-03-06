На Западе назвали условие войны с Россией

Полковник НАТО в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон в интервью YouTube-каналу War & Politics назвал идею президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить войска на Украину худшим сценарием.

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По словам полковника, если прекращения огня на Украине не будет и боевые действия продолжатся, то коалиция НАТО может пересмотреть условия поддержки Украины.

В этом случае, сказал эксперт, британским и французским военным скорее всего придется поддержать Украину на земле, "а истребители будут в воздухе".

"Это худший сценарий", - подчеркнул Бреттон–Гордон.

Британский полковник допустил ввод войск НАТО на Украину

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что размещение европейских войск на Украине будет означать "прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации".